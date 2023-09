Höchstes Zins-Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999

Sollte der Einlagensatz erneut um einen viertel Prozentpunkt angehoben werden, würde er auf 4,00 Prozent steigen. Das wäre das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge erwarten 39 von 69 befragten Experten, das sind rund 57 Prozent, dass die EZB am Donnerstag eine Zinspause beschliessen wird. Investoren an der Börse taxieren gemessen an den Zinsfutures die Wahrscheinlichkeit einer Pause derzeit auf 64 Prozent.