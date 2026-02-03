Nun wechselt der Konzern den Chef aus. An die Stelle von Alex Chriss tritt auf Geheiss des Verwaltungsrates ab März der bisherige HP Inc -Chef Enrique Lores, wie der Konzern am Dienstag im kalifornischen San Jose mitteilte. Das Kontrollgremium habe eine detaillierte Analyse vorgenommen und der Konzern sei mit seinen Fortschritten im Vergleich mit der Konkurrenz und der Branche nicht weit genug gekommen, hiess es zur Begründung. Chriss führte die Geschäfte seit September 2023.