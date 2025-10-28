Daraufhin hob der Zahlungsdienstleister Paypal sein Gewinnziel für 2025 an und stellte erstmalig eine Dividende in Aussicht. Ausserdem kündigte die US-Firma eine Kooperation mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI an. Sie soll es Nutzern ermöglichen, künftig Käufe direkt über die KI abzuwickeln. Zwischen einer Unterhaltung mit ChatGPT und dem Kauf eines Produkts lägen dann nur noch wenige Mausklicks, sagte PayPal-Chef Alex Chriss. Die Aktien seines Unternehmens stiegen daraufhin im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um 17 Prozent, so stark wie noch nie.