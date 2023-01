Die Erlöse gingen im vierten Quartal um 32 Prozent auf 14 Milliarden Dollar zurück, wie der Chip-Hersteller am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt 14,46 Milliarden Dollar erwartet. Für das erste Quartal stellte Intel ein Umsatzvolumen von 10,5 bis 11,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Branchenexperten hatten Refinitiv-Daten zufolge 13,93 Milliarden Dollar erwartet. Die Intel-Aktie stürzte nach Handelsschluss in New York um sieben Prozent ab.