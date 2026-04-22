Zudem gebe es Mietsteigerungspotenziale die genutzt werden sollen - damit werde ein Like-for-like-Mietwachstum im Strategic Portfolio um rund 6 Prozent angestrebt. Dies soll durch einen Abbau des Leerstands in Höhe von 2,0 Prozent sowie ein Mietenwachstum in Höhe von 4,0 Prozent erreicht werden. Mittelfristig bleibe das Ziel, den LTV auf unter 45 Prozent zu senken.