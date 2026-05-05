Zusätzlich soll ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Millionen Franken genehmigt werden. Dieses entspreche bei aktuellen Kursen einem Rückkauf von rund 5 bis 7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals zur Optimierung der Bilanz. Die Durchführung sei aber abhängig von der Ergebnisentwicklung sowie der Kapitalstruktur.