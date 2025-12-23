Der Verkauf von rund 38 Prozent des nicht-strategischen Portfolios sorge für einen Netto-Liquiditätszufluss im Umfang von über 40 Millionen Euro, teilte die Immobiliengesellschaft Peach Property am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er liege aber unterhalb des bilanzierten Immobilienwertes.