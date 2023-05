In einer solchen Situation sei es nicht sinnvoll, ein Eigenkapitalinstrument aus der Hand zu geben. "Wir gehen also nach dem Vorsichtsprinzip vor", so der IR-Chef. Mit dem aktuellen Entscheid wirkt der noch ausstehende Restbetrag von 45,5 Millionen Franken laut den Angaben zum Halbjahresabschluss nun nach wie vor als Eigenkapital.