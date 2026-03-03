Verkäufe im Non-Strategic-Portfolio gehen weiter

Aus dem Non-Strategic Portfolio seien im vergangenen Geschäftsjahr rund 1800 Wohn- und Geschäftseinheiten verkauft worden. Damit verringerte sich das Volumen des Portfolios um 32 Prozent auf rund 3700 Einheiten. Weitere Verkäufe seien in der Umsetzung. 2026 wolle sich Peach Property auf den Abverkauf des verbliebenen Portfolios konzentrieren.