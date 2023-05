Das Kreditrating des auf deutsche Mietwohnliegenschaften fokussierten Unternehmens wurde auf "Ba3" von "Ba2" gesenkt. Der Ausblick bleibt "negativ". Die Herabstufung reflektiere eine schwache bereinigte Fixkostendeckung, heisst es in der Meldung vom Freitag. Diese habe per Ende 2022 bei 1,5x gelegen und werde sich in den nächsten 18 Monaten aufgrund hoher Refinanzierungskosten wohl nicht wesentlich verbessern.