So schlägt der Verwaltungsrat die Erhöhung des Gremiums von fünf auf sechs Mitglieder vor. Dies soll eine grössere Flexibilität hinsichtlich der Zusammensetzung ermöglichen, heisst es in einer Mitteilung in der Nacht auf Dienstag. Die a.o. Generalversammlung findet am 27. September statt. Erst an der Generalversammlung im Mai wurde der komplette Verwaltungsrat ausgewechselt.