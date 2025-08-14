Damit sei die 2024 gestartete Bilanztransformation der Gruppe abgeschlossen und das Fälligkeitsprofil klar verlängert worden, heisst es. Laut Firmenchef Gerald Klinck steht Peach Property damit «auf einem soliden, nachhaltigen Fundament». Das Unternehmen könne sich nun auf die Performance des strategischen Portfolios sowie den Abverkauf des nicht strategischen Portfolios konzentrieren.