Am vergangenen Freitag sei der ausstehende Restbetrag von 100 Millionen Euro des im November 2025 fälligen und ursprünglich über 300 Mio lautenden Bonds vollständig und vorzeitig zurückbezahlt worden, teilte die auf Mietwohnungen in Deutschland fokussierte Immobilien-Gesellschaft am Montag mit. Das Fälligkeitsprofil der Gruppe sei damit deutlich gestreckt worden.
Peach Property war in Finanzierungsschwierigkeiten geraten und hatte daher im August eine neue besicherte Finanzierung mit Fonds von Castlelake über 410 Millionen Euro vereinbart und gleichzeitig eine Kreditlinie von 30 Millionen Euro erhalten.
«Mit der Auszahlung durch Castlelake und der Rückführung des Eurobonds haben wir unsere Refinanzierungen 2025 planmässig abgeschlossen», sagte CEO Gerald Klinck in der Mitteilung. Damit sei Peach Property nun fast ausschliesslich mit einem grundpfandrechtlich besicherten Kreditportfolio finanziert.
Man richte den Fokus nun auf die operative Umsetzung der Strategie. Dies beinhaltet laut Mitteilung die weitere Stärkung des strategischen Portfolios, den gezielten Abverkauf des nicht-strategischen Teils und die «nachhaltige Wertsteigerung für unsere Investoren».
(AWP)