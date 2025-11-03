Am vergangenen Freitag sei der ausstehende Restbetrag von 100 Millionen Euro des im November 2025 fälligen und ursprünglich über 300 Mio lautenden Bonds vollständig und vorzeitig zurückbezahlt worden, teilte die auf Mietwohnungen in Deutschland fokussierte Immobilien-Gesellschaft am Montag mit. Das Fälligkeitsprofil der Gruppe sei damit deutlich gestreckt worden.