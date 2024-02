Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zinswende, die hohen Inflationsraten sowie auch die massiven Baustoffpreissteigerungen und der Fachkräftemangel den gesamten Immobiliensektor in Deutschland und somit auch die Peach Property Group stark belasteten. Infolge dieses herausfordernden Umfelds musste die Gruppe nicht nur Einsparungen bei grösseren Sanierungsprojekten vornehmen, was zu einem Anstieg des Leerstandes der Wohneinheiten auf 7,4 Prozent per Ende 2023 führte (VJ 6,9 Prozent).