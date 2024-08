So ruft die Gesellschaft am 27. September eine ausserordentliche Generalversammlung ein, um eine Kapitalerhöhung absegnen zu lassen. Geplant sei die Ausgabe von 22,7 Millionen Namensaktien zu einem Preis von 5 Franken das Stück. Zuletzt schlossen die Aktien an der Börse bei 8 Franken.