Wesentlich geprägt war das Halbjahr von einer Refinanzierung: Im Januar zahlte Peach Property rund 127 Millionen Euro auf eine im November fällige Anleihe über 300 Millionen Euro zurück. Zudem sicherte sich die Gruppe im Juni eine neue Kreditfazilität über 120 Millionen Euro und platzierte im August eine Grossfinanzierung von 410 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad (LTV) lag Ende Juni bei 52,2 Prozent und fiel nach der Kapitalerhöhung im Juli auf unter 50 Prozent.