Peach Property hat eine bestehende besicherte Finanzierung über 203 Millionen Euro bei einer namentlich nicht genannten deutschen Grossbank um sieben Jahre verlängert. Der ursprüngliche Kredit war 2021 im Zuge der Übernahme von rund 4300 Wohnungen auf das Unternehmen übergegangen.
Die Umsetzung der Verlängerung ist für Ende September vorgesehen, teilte die Immobiliengesellschaft am Montag nach Börsenschluss mit. Die nun bis 2032 laufende Finanzierung entspreche rund 20 Prozent der Gesamtverbindlichkeiten von Peach Property.
(AWP)