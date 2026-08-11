Der Negativ-Rekord von 140 Zentimetern vom 8. August ist aktuell am Dienstagmittag wieder erreicht worden. Auch er hat allerdings nur wenige Stunden Bestand. Für den späten Abend ist ein Wasserstand von 139 Zentimetern vorhergesagt. Laut der Prognose geht der Wasserstand an dieser Messstation bis Freitagabend auf 131 und Samstag auf 130 Zentimeter zurück.