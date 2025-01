Die neuen Massnahmen sind Teil eines umfassenderen Plans zur Ankurbelung des Wachstums in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, die unter einer schweren Immobilienkrise leidet. Die chinesische Führung hat versprochen, den Konsum «energisch» anzukurbeln und die Binnennachfrage in diesem Jahr «in alle Richtungen» auszuweiten. Letzte Woche kündigte die Regierung in Peking Lohnerhöhungen für Millionen von Staatsangestellten in ganz China an, um den Konsum anzukurbeln.