Es ist in den USA äusserst ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Vize-Präsident gegen seinen Ex-Chef antritt. Der Erzkonservative Pence stand während Trumps umstrittener Präsidentschaft treu an dessen Seite. Seit der Erstürmung des Kongresses hat er sich zunehmend von Trump distanziert. Der 64-jährige Pence trat am Mittwoch - seinem Geburtstag - öffentlich in ein grosses Bewerberfeld für die Kandidatur der Republikaner an, das sich gegenwärtig als ein Duell zwischen Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, präsentiert. Der jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage vom Mai zufolge liegt Pence bei fünf Prozent und damit 44 Prozentpunkte hinter Trump. Die Präsidentschafts- und Kongresswahlen finden im November 2024 statt. In den Monaten zuvor werden die Kandidaten der jeweiligen Parteien durch umfangreiche Vorwahlen bestimmt.