Es habe sich nun das Fenster für die Reform geöffnet, sagte Demografie-Experte Du Peng bei einem Vortrag Ende September in Peking. Ihm zufolge erlebt das Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern jetzt einen Pensionsboom. In den kommenden Jahren werden die «Babyboomer» - jene Menschen der geburtenstarken Jahrgänge aus den 1960er Jahren - in Pension gehen. Bis 2050 dürften Du zufolge 520 Millionen Menschen in China 60 Jahre oder älter sein - und das bei einem erwarteten Bevölkerungsschwund.