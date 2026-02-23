Bei vielen ihrer Transaktionen verliessen sich die deutschen Pensionsfonds auf die Beratung von Investmentboutiquen und anderen Intermediären, die hohe Gebühren aus den jeweiligen Geschäften kassierten. Der VZB hatte die Düsseldorfer Apobank mit der Beratung zu Anlagerisiken beauftragt. Die Apobank wies die Vorwürfe, für etwaige Verluste des VZB verantwortlich zu sein, zurück und lehnte eine weitere Stellungnahme ab. Harald Spiegel, Geschäftsführer der Ärztepensionskasse Schleswig-Holsteins, erklärt, dass trotz der Risiken spekulativere Anlagen wie Mezzanine-Finanzierungen deutlich höhere Renditen bieten, als die Abschreibungen vermuten lassen. Zwar habe sein Fonds Verluste hinnehmen müssen, als Immobilienentwickler in Schwierigkeiten gerieten, doch verweist er auf die Erträge während der Niedrigzinsphase sowie auf die zukünftigen Erträge.