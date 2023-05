Die Frage lautet hier, ob man das Geld wirklich so gut anlegen kann, damit nach Kosten eine positive Rendite resultiert. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So oder so wird es schwierig. Und die Rendite – wenns überhaupt eine gibt – wird im Vergleich zum Risiko nicht berauschend sein, denn der Versicherungsagent will beim Verkauf dieses Produkts mitverdienen.