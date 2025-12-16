Die Entscheidung bedeutet, dass BlackRock das Aktienmandat in Höhe von 5 Milliarden Euro nicht mehr verwalten wird, teilte PME per E-Mail mit. Stattdessen wird das Portfolio an die UBS und MN, einen in Den Haag ansässigen Vermögensverwalter, übertragen. Die Entscheidung darüber, wie viel jedes Unternehmen verwalten wird, soll in den kommenden Monaten fallen.
Im Rahmen einer laufenden Überprüfung, die auch andere Anlageklassen umfasst, «haben wir beschlossen, unsere Zusammenarbeit mit BlackRock zu beenden», so PME. Obwohl der in New York ansässige Vermögensverwalter viele Jahre lang «qualitativ hochwertige Dienstleistungen», darunter die Verwaltung von Geldmarktfonds, erbracht habe, werde er nicht mehr als ein Unternehmen angesehen, das «unsere Vision optimal umsetzen» könne, erklärte der Pensionsfonds.
Bedenken wegen Nachhaltigkeitsbestrebungen von BlackRock
PME, die die Ersparnisse von Beschäftigten im Metall- und Technologiesektor verwaltet, hatte Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass sie ihre Geschäftsbeziehung zu BlackRock überprüft, nachdem der Vermögensverwalter eine wichtige Koalition für Klimaneutralität verlassen hatte. Daan Spaargaren, Senior-Stratege für verantwortungsvolles Investieren bei PME, erklärte im Mai gegenüber Bloomberg, das Ziel sei es, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sich der klima- und justizfeindlichen Agenda entgegenstellen können, die PME als von der Trump-Regierung verfolgt befürchtet ansieht.
«Eine vollständige Übereinstimmung mit unseren Zielen ist nicht immer möglich», erklärte Alae Laghrich, Vorsitzende von PME, gegenüber Bloomberg. «Wir erwarten jedoch ein klares Bekenntnis und Fortschritte in die richtige Richtung.» Die Übereinstimmung mit den von uns ausgewählten Vermögensverwaltern sei deutlich besser.
Ein Sprecher von BlackRock erklärte, der Vermögensverwalter sei dankbar, PME seit über einem Jahrzehnt mit seinen Investmentdienstleistungen unterstützen zu können, und verwalte weiterhin mehr als 350 Milliarden Euro für andere niederländische Kunden.
BlackRock bezeichnet sich selbst als «weltweit führend» im Bereich nachhaltiger und zukunftsorientierter Investitionen und gibt an, klimabewussten Kunden in Europa Produkte anzubieten, die eine Performance erzielen, die ihren Präferenzen entspricht.
BlackRock sieht sich jedoch auch Kritik von anderen Vermögensinhabern ausgesetzt, die befürchten, dass der Vermögensverwalter dem Thema nachhaltiges Investieren nicht genügend Aufmerksamkeit widmet. Ende November empfahl der scheidende New Yorker Stadtrechnungsprüfer Brad Lander drei städtischen Pensionsfonds, ihr Mandat bei BlackRock aufzugeben, da deren Klimapläne als «unzureichend» eingestuft wurden. Der Vermögensverwalter verwaltet Indexfonds im Wert von 42,3 Milliarden US-Dollar für die Pensionskassen.
Schon ein Mandat einer Pensionskasse verloren
Im September wurde bekannt, dass der niederländische Pensionsfonds PFZW, der rund 250 Milliarden Euro verwaltet, im Zuge einer umfassenderen Umstrukturierung ein Aktienmandat im Wert von 14,5 Milliarden Euro von BlackRock zurückgezogen hat. Laut Laghrich von PME kam der Pensionsfonds zu dem Schluss, dass BlackRock nicht ausreichend zur Erreichung der beiden Ziele des Fonds – «starke Renditen» und eine «nachhaltige Anlagepolitik» – beitrug.
«Wir verfolgen diese Ziele in Partnerschaft mit Vermögensverwaltern, die nicht nur auf finanzielle Performance Wert legen, sondern auch unsere Überzeugungen teilen», sagte er. «Dies schliesst auch den Umgang mit Einfluss ein.»
Klimafinanzierungsorganisationen meldeten sich umgehend zu Wort. «Die Ankündigung von PME sollte allen Vermögensinhabern, die sich Sorgen um die Klimaauswirkungen ihrer Investitionen machen, als Weckruf dienen», sagte Agathe Masson, Sprecherin von Reclaim Finance. Hiske Arts, der die Kampagne «Break with BlackRock» bei Fossielvrij Netherlands vertritt, forderte andere Pensionsfonds im Land auf, diesem Beispiel zu folgen.
