Bedenken wegen Nachhaltigkeitsbestrebungen von BlackRock

PME, die die Ersparnisse von Beschäftigten im Metall- und Technologiesektor verwaltet, hatte Anfang des Jahres deutlich gemacht, dass sie ihre Geschäftsbeziehung zu BlackRock überprüft, nachdem der Vermögensverwalter eine wichtige Koalition für Klimaneutralität verlassen hatte. Daan Spaargaren, Senior-Stratege für verantwortungsvolles Investieren bei PME, erklärte im Mai gegenüber Bloomberg, das Ziel sei es, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sich der klima- und justizfeindlichen Agenda entgegenstellen können, die PME als von der Trump-Regierung verfolgt befürchtet ansieht.