Durchschnittlich verzinsten die Vorsorgeeinrichtungen im vergangenen Jahr mit 4,3 Prozent so grosszügig wie in den letzten 20 Jahren erst einmal - nämlich im Jahr 2021, heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten neuen Pensionskassenstudie der ZKB-Tochter Swisscanto. Damit lag die Verzinsung deutlich über dem BVG-Minimum von 1,25 Prozent.