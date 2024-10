Die Bilanz der zweiten Säule fällt also positiver aus, als sie insbesondere von politisch linken Kreisen dargestellt wird. Diese haben offensichtlich ein Interesse daran, dass das Pensionskassensystem in einem schlechten Licht steht. Im Parteiprogramm der Sozialdemokraten heisst es, das Gewicht in der Altersvorsorge solle «von den Pensionskassen auf die AHV verlagert werden».