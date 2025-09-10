Seit Jahresbeginn summiert sich die Performance der von der Grossbank UBS untersuchten über 100 autonomen Pensionskassen auf +2,72 Prozent. Im August erwirtschafteten die Vorsorgeeinrichtungen eine durchschnittliche Rendite von 0,76 Prozent, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Die Spanne der Ergebnisse der einzelnen Pensionskassen reichte dabei von +0,06 Prozent bis +1,55 Prozent.
Mit Blick auf die Anlageklassen schnitten indes nicht alle Kategorien positiv ab: Schweizer Aktien sorgten mit einem Plus von 2,04 Prozent für den grössten Renditezuwachs, gefolgt von globalen Aktien (+1,16 Prozent), Infrastrukturanlagen (+0,42 Prozent), Immobilien indirekt (+0,4 Prozent), Anleihen in Schweizer Franken (+0,33 Prozent) und Immobilien direkt (+0,1 Prozent). Anleihen in Fremdwährung (-0,02 Prozent), Private Equity (-0,35 Prozent) und Hedgefonds (-0,5 Prozent) erzielten hingegen eine negative Performance.
Im August seien die Märkte mit sichtlich negativeren Aussichten für exportorientierte Sektoren konfrontiert gewesen, heisst es von der Bank. Produzenten in Ländern wie der Schweiz und Indien hätten etwa mit deutlich höheren US-Zöllen zu kämpfen gehabt. Wachsende Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Fed und robuste Gewinne im zweiten Quartal hätten indes für Unterstützung gesorgt.
Daher bleiben die Experten des Chief Investment Office (CIO) der UBS für die globalen Märkte vorsichtig optimistisch. Kurzfristig könne aber Volatilität entstehen aufgrund der laufenden Zollverhandlungen, geopolitischer Spannungen und schwächerer Wirtschaftsdaten.
(AWP)