Die globale Aktienmärkte hätten im Februar wieder an Schwung gewonnen, schreiben die Experten der UBS. Die Gründe dafür seien einerseits in guten Unternehmenszahlen zum vierten Quartal und andererseits in der Begeisterung der Aktienmärkte von der schnellen Kommerzialisierung der künstlichen Intelligenz (KI) zu suchen.