Konkret betrug die Performance mit Rohstoffen im Januar laut dem am Mittwoch veröffentlichten Pensionskassen-Monitor von Swisscanto satte 10,7 Prozent. Mit grösserem Abstand folgen die Anlageklassen Hedge Funds (+1,8 Prozent) und Immobilien Schweiz indirekt sowie Obligationen in Franken mit je +0,8 Prozent. Das Schlusslicht im Januar bilden mit einem Minus von 0,4 Prozent die Obligationen Ausland.