Mit Blick auf die Anlageklassen schnitten im Juni die globalen Aktien mit einem Plus von 1,56 Prozent am besten ab, gefolgt von den direkten Immobilien (+0,20 Prozent) und indirekten Immobilien (+0,11 Prozent). Rückläufig entwickelten sich dagegen Infrastrukturanlagen (-0,18 Prozent), Anleihen in Fremdwährungen (-0,43 Prozent), Anleihen in Schweizer Franken (-0,99 Prozent), Private-Equity-Anlagen (-1,25 Prozent), Schweizer Aktien (-1,66 Prozent) wie auch Hedge Funds (-1,78 Prozent).