Die Schweizer Pensionskassen haben auch im September wieder eine positive Performance erzielt. So belief sich die durchschnittliche Performance der Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample auf 0,77 Prozent, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Die Spanne bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,39 Prozent bis +2,24 Prozent. Kleine Pensionskassen erzielten im Schnitt eine etwas niedrigere Rendite als grosse Pensionskassen mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Franken.