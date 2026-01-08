Den Blick nach vorne gerichtet gehen die Swisscanto-Experten davon aus, dass das Umfeld für Aktien «konstruktiv» bleibt. Die Konjunkturdaten zeigten sich seit einiger Zeit klar positiv, und gleichzeitig seien die Finanzkonditionen dank Leitzinssenkungen und tiefen Kreditprämien sehr locker, heisst es dazu.