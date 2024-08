Im Juli war die durchschnittliche Performance der verschiedenen Anlageklassen mehrheitlich positiv. In Schweizer Franken gemessen notierten Schweizer Aktien (2,72 Prozent) am höchsten, gefolgt von Anleihen in Schweizer Franken (1,01 Prozent). Ebenfalls positiv notierten Anleihen in Fremdwährungen (0,42 Prozent), globale Aktien (0,27 Prozent) sowie direkte (0,16 Prozent) und indirekte Immobilienanlagen (0,26 Prozent).