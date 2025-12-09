Im November belief sich die durchschnittliche Performance der Vorsorgeeinrichtungen im UBS-Sample auf +0,52 Prozent, wie die Grossbank am Dienstag mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,25 Prozent bis +1,68 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt die Rendite bei den von der UBS untersuchten 100 Pensionskassen 5,4 Prozent.