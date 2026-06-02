Der «dritte Beitragszahler», also die Erträge aus den angelegten Pensionskassengeldern, gewinne zunehmend an Bedeutung. So hätten die Renditen zuletzt einen höheren Beitrag zum Vorsorgevermögen geleistet als die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden zusammen. Dies gehe allerdings auch mit höheren Risiken einher. Während die Kassen mit den höchsten Renditen lediglich 18 Prozent ihres Vermögens in Obligationen investierten, lag dieser Anteil bei den schwächsten Kassen laut den Experten mehr als doppelt so hoch.