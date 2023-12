Die Kapitalbezüge bei Pensionierung erfreuen sich weiter steigender Beliebtheit: 54'273 Pensionierte bezogen 2022 gesamthaft 13 Milliarden Franken in Form einer Kapital- oder Teilkapitalauszahlung. Das entspricht einer Steigerung von 15,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag auf Basis der definitiven Ergebnissen der Pensionskassenstatistik 2022 mit. Der Durchschnittswert des Kapitalbezugs belief sich auf 240'291 Franken (plus 8,9 Prozent).