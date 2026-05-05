Vor allem die Anlageklasse Aktien hat im April eine starke Erholung erlebt. So betrug das Plus bei «Aktien Ausland» gemäss den Swisscanto-Zahlen satte 7,7 Prozent. An zweiter Stelle folgen «Aktien Schweiz» mit 4 Prozent Zuwachs. Die schlechteste Rendite erzielten die Pensionskassen derweil in der Kategorie «Private Equity» mit einem Minus von 1,9 Prozent.