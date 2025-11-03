Im dritten Quartal hätten sich die Marktbedingungen deutlich verbessert, heisst es weiter. Die im Vorquartal aufflammenden Sorgen rund um eine Handelskrise mit Rezession und Inflation hätten sich verflüchtigt. Und der Effekt der neuen Importzölle in den USA habe sich nur moderat auf die globalen Portfolios ausgewirkt.