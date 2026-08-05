Mit Blick auf die einzelnen Anlageklassen hatten im Juli mal nicht die Aktien die Nase vorn. So erzielten die Kassen mit Rohstoffen (+2,15 Prozent) im vergangenen Monat die beste Performance, «begünstigt durch die erneute Eskalation im Iran», heisst es in der am Mittwoch publizierten Auswertung. Dahinter lieferten Private-Equity-Anlagen (+1,28 Prozent) die zweitbeste Rendite.