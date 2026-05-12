Die von der UBS über 100 analysierten Vorsorgeeinrichtungen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von 2,31 Prozent.
Nach einem negativen März liege die Rendite der Pensionskassen im UBS-Sample damit seit Jahresbeginn bei 1,56 Prozent, teilte die Grossbank am Dienstag mit.
Im April reichten die Renditen der einzelnen Kassen von 0,15 Prozent bis 4,98 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von 2,33 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese bei 2,28 Prozent.
Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war im April durchzogen. In Franken gemessen schnitten globale Aktien (+7,41 Prozent) vor Schweizer Aktien (4,04 Prozent) am besten ab. Am schlechtesten performten die Kategorien Private Equity (-1,52 Prozent) und Hedgefonds (-1,47 Prozent).
Im bisherigen Jahresverlauf liefen ebenfalls globale Aktien (+6,0 Prozent) bislang am besten, gefolgt von Aktien Schweiz (+1,66 Prozent) und Hedge Funds (+1,42 Prozent). Eine negative Jahresbilanz weisen derweil ausländische Obligationen (-0,93 Prozent) aus, gefolgt von einem knappen Plus von 0,09 Prozent bei Schweizer Obligationen.
(AWP)