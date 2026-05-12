Im April reichten die Renditen der einzelnen Kassen von 0,15 Prozent bis 4,98 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von 2,33 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese bei 2,28 Prozent.