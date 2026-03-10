Die von der UBS laufend beobachteten über 100 Kassen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von +1,35 Prozent. Nach dem positiven Abschneiden im Januar liege die Rendite der Pensionskassen im UBS-Sample damit seit Jahresbeginn bei +1,91 Prozent, teilte die Grossbank am Dienstag weiter mit.
Im Februar reichten die Renditen der einzelnen Kassen von 0,0 Prozent bis +3,21 Prozent. Kleine Kassen mit verwalteten Vermögen von unter 300 Millionen Franken erzielten im Durchschnitt eine Median-Performance von +1,36 Prozent, bei grossen mit über 1 Milliarde Vermögen lag diese bei +1,23 Prozent.
Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war im Februar zumeist positiv. In Franken gemessen schnitten die Schweizer Aktien (+5,33 Prozent) vor den globalen Aktien (+1,69 Prozent) am besten ab. Danach folgten Fremdwährungsanleihen (+0,97 Prozent) und Frankenanleihen (+0,69 Prozent). Eine negative Performance wiesen nur Infrastrukturanlagen (-0,21 Prozent) auf.
(AWP)