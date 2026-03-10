Die von der UBS laufend beobachteten über 100 Kassen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von +1,35 Prozent. Nach dem positiven Abschneiden im Januar liege die Rendite der Pensionskassen im UBS-Sample damit seit Jahresbeginn bei +1,91 Prozent, teilte die Grossbank am Dienstag weiter mit.