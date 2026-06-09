Die von der UBS über 300 analysierten Vorsorgeeinrichtungen erzielten nach Abzug von Gebühren im Durchschnitt eine Anlageperformance von 1,58 Prozent. Im Mai reichten die Renditen der einzelnen Kassen laut einer Mitteilung vom Dienstag von 0,2 Prozent bis 3,21 Prozent.