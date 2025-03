Derweil sei die durchschnittliche Performance der einzelnen Anlageklassen im Februar mehrheitlich negativ gewesen. Die Gewichtung der Anlageklassen verhinderte aber eine insgesamt negative Renditeentwicklung. In Schweizer Franken gemessen notierten die Anlageklassen in absteigender Reihenfolge wie folgt: Schweizer Aktien (+2,10 Prozent), Anleihen in Fremdwährung (+0,90 Prozent), Immobilien indirekt (+0,41 Prozent) und Immobilien direkt (+0,19 Prozent). Im Minus lagen Anleihen in Schweizer Franken (-0,10 Prozent), Infrastrukturanlagen (-0,16 Prozent), Private Equity (-0,34 Prozent), Hedge Funds (-0,59 Prozent) und globale Aktien (-1,02 Prozent).