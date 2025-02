Fast alle Anlageklassen schnitten positiv ab, wobei vor allem Schweizer Aktien (+7,97 Prozent) besonders gute Renditen lieferten. Aber auch globale Aktien liefen mit einem Plus von 3,18 Prozent gut. Eher mässig entwickelten sich Anleihen in Fremdwährung (+0,67 Prozent), Hedge Funds (+0,59 Prozent), Private Equity (+0,38 Prozent), Immobilien indirekt (+0,15 Prozent), Immobilien direkt (+0,14 Prozent) und Infrastrukturanlagen (+0,09 Prozent). Anleihen in Schweizer Franken erzielten als einzige Ausnahme eine negative Performance (-0,54 Prozent).