Im Januar betrug die Durchschnittsperformance der von der UBS untersuchten gut 300 Pensionskassen 0,53 Prozent, wie die Grossbank am Mittwoch mitteilte. Die Bandbreite bei den einzelnen Pensionskassen reichte dabei von -0,40 Prozent bis +2,36 Prozent.
Die durchschnittliche Performance der einzelnen Anlageklassen war im Januar laut den Angaben durchzogen. In Schweizer Franken gemessen notierten globale Aktien (+1,04 Prozent) am besten, vor Anleihen in Schweizer Franken (+0,83 Prozent), Schweizer Aktien (+0,16 Prozent), Immobilien indirekt (+0,14 Prozent) und Immobilien direkt (+0,13 Prozent).
Eine negative Performance gab es bei Infrastrukturanlagen (-0,85 Prozent), Anleihen in Fremdwährung (-1,1 Prozent), Hedge Funds (-1,61 Prozent) und bei Private Equity (-1,68 Prozent).
(AWP)