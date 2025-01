Dies sind zwei der Kernaussagen einer Studie der Beratungsgesellschaft WTW im Auftrag der Asset Management Association Switzerland (AMAS), die am Dienstag veröffentlicht wurde. In der Studie wurde zum ersten Mal die Risikofähigkeit von Schweizer Pensionskassen in Verbindung mit der Anlagestrategie und dem Renditepotenzial untersucht.