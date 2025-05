Das positive Jahresergebnis der Pensionskassen zeigt sich auch in der Entwicklung der Wertschwankungsreserven: So stieg der kapitalgewichtete Deckungsgrad per Ende 2024 auf 112,2 Prozent von 107,6 Prozent per Ende 2023. Parallel dazu ging der Anteil der Kassen in Unterdeckung innerhalb eines Jahres auf 2,4 Prozent von 5,1 Prozent deutlich zurück.