Ausländische Aktien legen zu

Innerhalb des Anlageportfolios gewannen vor allem ausländische Aktien an Gewicht. Deren Anteil an der Bilanzsumme erhöhte sich auf 22 Prozent von 20,4 Prozent per Ende 2023, während der Anteil inländischer Aktien leicht auf 9,6 Prozent zurückging. Der Anteil der Obligationen reduzierte sich leicht auf 26,7 Prozent (27,3 Prozent) und auch der Anteil der Immobilien ging auf 21,9 Prozent von 22,5 Prozent im Vorjahr zurück.