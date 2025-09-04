Wichtig ist auch: «Die Anmeldung muss zu Lebzeiten erfolgen. Nach dem Tod ist es zu spät und der Anspruch erlischt. Er kann allerdings auch nach der Diagnose einer unheilbaren Krankheit geltend gemacht werden», erklärt Mario Bucher. Denn die Pensionskasse zahle das Geld so oder so an jemanden aus. Fraglich sei nur, an wen - an die Partnerin oder den Partner, an die Eltern der verstorbenen Person oder an andere Personen, je nachdem, was das jeweilige Vorsorgereglement besagt.