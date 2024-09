Der Nein-Stimmenanteil stieg in der gleichen Zeitspanne von 43 auf 51 Prozent an. Die Vorlage würde in erster Linie entlang der politischen Gesinnung spalten, hiess es in den Unterlagen. Im Umfeld der FDP und der SVP habe ein deutlicher Nein-Trend eingesetzt. Bei der Anhängerschaft der Mitte bleibe eine ablehnende Haltung mehrheitlich stabil.